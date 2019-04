In Deutschland sind 2018 deutlich mehr Menschen in Zoos gegangen als im Jahr zuvor. Foto: Anja Guse

Elefanten, Tiger und Giraffen werden bei Deutschen immer beliebter: 2018 haben Deutsche deutlich öfter den Zoo besucht als 2017.

Berlin (dpa) l In Deutschland sind 2018 deutlich mehr Menschen in Zoos gegangen als im Jahr zuvor. Der Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) zählte bei seinen Mitgliedern 34,9 Millionen Besucher, im Vorjahr waren es 31 Millionen Gäste. "Wir freuen uns sehr über diese Entwicklung. Erst recht, wenn man bedenkt, dass 2018 mit seinem langen, heißen Sommer wahrlich kein ideales Zoojahr war", sagte Geschäftsführer Volker Homes am Mittwoch. Erfahrungsgemäß gebe es bei Hitze weniger Zoobesuche, weil Ausflüge ins Freibad oder an den Badesee reizvoller erschienen.

Im Zoo haben Besucher durchaus Vorlieben. In Berlin zählen zum Beispiel die beiden Großen Pandas im Zoo zu den Publikumslieblingen. Im Tierpark der Hauptstadt kam in diesem Frühjahr das Eisbärenjunge Hertha hinzu. Der VdZ ist eine Vereinigung wissenschaftlich geleiteter Zoologischer Gärten und nach eigenen Angaben der weltweit älteste Zooverband – gegründet 1887.