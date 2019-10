Weil seine Frau noch nicht da war, hat ein Mann in Essen eine S-Bahn an der Abfahrt gehindert. Symbolbild: Martin Rieß

Ein 34-Jähriger ist auf die Gleise geklettert, um einen Zug an der Abfahrt zu hindern, weil seine Ehefrau noch nicht da war.

Essen (dpa) l Weil seine Frau noch nicht da war, hat ein Mann in Essen eine S-Bahn an der Abfahrt gehindert. Der Zug habe am Bahnhof Essen-West fahrbereit gestanden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 34-Jährige habe dann am Donnerstag vom Lokführer verlangt, auf seine Frau zu warten.

Nachdem der Lokführer aber keine Bereitschaft zeigte, kletterte der Mann auf die Gleise und stellte sich vor die Bahn. Schließlich trudelte die Frau ein und beide fuhren mit dem Zug weg. Aber schon am nächsten Halt wartete die Bundespolizei auf die beiden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Störung öffentlicher Betriebe eingeleitet.