In vier Jahren beginnen die Bauarbeiten am weltweit ersten Hotel im All. Bis zu 400 Personen sollen beherbergt werden.

Rancho Cucamonga l Ab in den Weltraum-Urlaub: "Völlig losgelöst von der Erde" - dies will zukünftig die amerikanische Baufirma Orbital Assembly Corporation mit einem Hotel im Weltraum anbieten. Für ihr "Voyager Station"-Luxushotel präsentieren sie auf ihrer Webseite konkrete Pläne: Riesige Luxus-Villen mit Platz für 16 Personen und simulierter Schwerelosigkeit. Futuristische Bars, in denen man Cocktail schlürfend einen Blick auf die Erde werfen kann.

Für 2026 ist der Baustart angesetzt und bereits ein Jahr später soll das Feriendomizil, welches einem Riesenrad gleicht, einsatzbereit sein. Neben Touristen sollen auch Forscher oder Raumfahrtagenturen das Hotel nutzen können. Die Technologie wird dabei auf der aktuellen Internationalen Raumstation (ISS) aufbauen.

Eine "braune" Vergangenheit

Schon 2019 waren Pläne für das Hotel präsentiert worden – damals unter dem Namen „Braun Rotating Space Station“. Die Entwickler planten eine rotierende Raumstation mit einem Durchmesser von 200 Metern, welche sie in die Umlaufbahn der Erde einbringen wollten. Laut Konzept sollte die edele Ferienunterkunft die Erde dauerhaft umkreisen und Platz für 100 Touristen pro Woche bieten. „Schließlich wird der Weg ins All nur eine weitere Option sein, die sich die Menschen für ihren Urlaub aussuchen werden, genauso wie eine Kreuzfahrt oder eine Reise nach Disney World", sagte Tim Alatorre, leitender Designarchitekt des Weltraumhotels, gegenüber dem Designer-Magazin „Dezeen“.

Alatorre kündigte eine Fertigstellung bis 2025 an. Doch der Name "Braun" sorgte für Diskussionen. Die Bauweise basiert auf einem Konzept des amerikanischen Luft- und Raumfahrtingenieurs Werner von Braun aus den 1950er-Jahren. Deshalb benannten die Mitglieder der Gateway Foundation das Hotel nach ihm. Der Name erwies sich angesichts der Beteiligung von Brauns am Raketenentwicklungsprogramm der Nazis zu Beginn seiner Karriere als umstritten. Zudem war Werner von Braun selbst NSDAP- und sogar SS-Mitglied.

Weltraum-Gefühl auf 11.600 Quadratmetern

Zwei Jahre später, "mit etwas Gras über die Sache gewachsen", folgt der Relaunch mit einer neuen Bezeichnung - "Voyager Station" soll das futuristische Luxushotel nun heißen. Für 400 Personen, darunter 100 Besatzungsmitglieder, bietet das aufgefrischte Weltraumhotel-Konzept auf insgesamt 11.600 Quadratmetern letztlich Platz. Neben Luxus-Suiten soll es "Voyage Station" Angebote geben, welche eines Kreuzfahrtschiffes gleichen. Statt die Aussicht auf das Meer verspricht die Firma ein einzigartiges Raumfahrt-Gefühl mit Blick ins All.

In den 30 Quadratmeter großen Hotelsuiten können die Gäste normal essen, duschen und die Toiletten wie gewohnt benutzen. Restaurants sollen besonderes Weltraumessen anbieten, wie beispielsweise gefriergetrocknete Eiscreme. Auch auf Kino und Bibliothek müssen die Touristen nicht verzichten. Oder die Möglichkeit, nach draußen zu gehen, um einen Weltraumspaziergang zu machen, sei ebenfalls geplant.

Sport und Schwerelosigkeit genießen

Für die sportlichen Urlauber verspricht das Unternehmen Laufbänder mit Sternenausblick und normaler Erdanziehungskraft. In einzelnen Bereichen können die Reisenden dagegen Basketball mit geringer Schwerkraft spielen oder schwerelos Trampolin springen. Dies funktioniert aufgrund der Rad-Bauweise. Je näher man dem Zentrum des Rads kommt, desto geringer wird die Schwerkraft, bis direkt in der Mitte komplette Schwerelosigkeit herrscht. Man kann also je nach Lage auf einer der Achsen besonders hoch hüpfen, besonders schwere Dinge heben oder überhaupt schweben.

Nachts soll sich das Fitnessstudio in einen Konzertort verwandeln, in dem die größten Musiker der Welt, wie "Beyonce" und "Sting" die Station rocken, während sie den Planeten umkreist, so heißt es auf der Unternehmens-Webseite. Auch für Sicherheit sei gesorgt. So äußerte sich Tim Altorre gegenüber CNN, dass es wie auf einem Kreuzfahrtschiff auch 44 „Rettungsboote“ geben wird, die selbstständig auf der Erde landen können.

In 90 Minuten um die Erde

Für 2025 kündigte das Unternehmen den neuen Baustart an. In der ersten Bauphase soll der innerer Ring entstehen, an dem Raumschiffe andocken und Passagiere und Fracht entladen werden können. Im zweiten Schritt soll der äußere Ringträger gebaut werden, der laut OAC "das Rückgrat der Station sein wird."

Das Baukonzept sieht 24 Module, welche durch Fahrstuhlschächte miteinander verbunden sind, für das Hotel vor. Die geplante Route des "Raumschiffs" - alle 90 Minuten einmal um die Erde. Durch die spezielle Bauweise nach Braun könnte die Voyager Station ihre Rotationsgeschwindigkeit ändern und so ein unterschiedliches Maß an künstlicher Schwerkraft erzeugen, heisst es auf der Website des Anbieters.

Übernachtungskosten noch unklar

Interesse geweckt? Reservierungen werden bereits angenommen, ein Zimmerpreis ist aber noch nicht veröffentlicht worden. „Da die Gesamtkosten immer noch so hoch sind, gehen die meisten Menschen davon aus, dass der Weltraumtourismus nur den Superreichen zur Verfügung stehen wird. Ich denke, dass dies auch in den nächsten Jahren der Fall sein wird, aber die Gateway Foundation hat das Ziel, die Raumfahrt offen für jeden zu machen,“ so Tim Alatorre. Wie viel der Bau des Space-Hotels kosten soll, ist übrigens auch noch nicht bekannt.