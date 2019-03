Der türkische Präsident Erdogan soll offenbar sogar der Trauzeuge des Ex-Fußball-Nationalspieler Mesut Özil bei dessen Hochzeit werden.

Magdeburg/Istanbul l Der deutsche Ex-Nationalspieler Mesut Özil hat laut einem Medienbericht den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu seiner Hochzeit eingeladen. Wie die türkische Zeitung "Hürriyet" berichtet, habe der aktuell beim englischen Fußballverein FC Arsenal unter Vetrag stehende Profi mit seiner zukünftigen Ehefrau Amine Gülse am Freitag Erdogan am Flughafen in Istanbul getroffen, um ihm die Einladung zu überbringen.

Das Foto wurde auf Twitter veröffentlicht. Laut dem Beitrag soll der türkische Staatspräsident sogar Trauzeuge von Mesut Özil werden. Einem Bericht der "Welt" zufolge, ist dies keine unübliche Aufgabe für Erdogan. Wenn er bei Hochzeiten von bekannten Sportlern eingeladen sei, übernehme er als Ehrengast regelmäßig das Amt des Trauzeugen. Die "Welt" verweist als Beispiel auf die Vermählung Arda Turans, einem ehemaligen Spieler des FC Barcelona.

Die Meldung fand auch ein Echo in der Politik. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak äußerte sich kritisch auf dem Deutschlandtag der Jungen Union am Sonnabend zum Thema und sagte: „Mesut Özil ist eine Person, die als großes Beispiel für Integration in Deutschland steht. Wer so ein Beispiel ist, der hat auch eine große Verantwortung.“

Özil spielt seit Juli 2018 nicht mehr in der deutschen Nationalelf. Warum? Ein Treffen des damals noch deutschen Nationalspielers mit Erdogan war im Mai 2018 in die öffentliche Kritik geraten. In London traf sich der türkische Staatspräsident gemeinsam mit Ilkay Gündogan und Mesut Özil und überreichte ihnen Trikots - im Rahmen eines Charity-Events von Erdogans Partei. Das dabei entstandene Foto wurde von der AKP für Wahlkampfzwecke genutzt. Die daraus entstandene Debatte, in die auch der DFB verwickelt war, zog letztendlich den freiwilligen Rücktritt Özils aus der Deutschen Nationalmannschaft nach sich. Der Fußballer bestritt jedoch immer, dass hinter dem Treffen mit Erdogan eine politische Absicht stand.

Die Hochzeit des Fußballers und seiner Verlobten Amine Gülse, schwedisch-türkische Schauspielerin und Model, soll im Sommer 2019 stattfinden.