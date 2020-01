Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Luttach und des italienischen Roten Kreuzes sind an einer Unfallstelle in der Nähe von Bruneck in der Gemeinde Ahrntal in Südtirol zu sehen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Luttach/dpa

Ein betrunkener Autofahrer ist in Südtirol in eine deutsche Reisegruppe gerast. Der 28-Jährige wurde festgenommen.

Luttach (dpa) l Die Todesopfer des schweren Verkehrsunfalls in Luttach in Südtirol stammen alle aus Deutschland. Die sechs Personen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren seien noch am Unfallort gestorben, bestätigte die Feuerwehr des Ortes am Sonntag.

Der Autofahrer, der in Südtirol in eine Gruppe junger Leute gerast sein soll, ist laut einem Medienbericht festgenommen worden. Das meldete die Nachrichtenagentur Ansa.

Die Opfer des Verkehrsunfalls in Südtirol waren nach dpa-Informationen wahrscheinlich nach einem Discobesuch in der Nacht zum Sonntag unterwegs zurück in ihre Unterkunft, als ein Auto in die Gruppe raste. Die Leute sollen um die 20 Jahre alt gewesen sein, sie waren in dem Ort Luttach auch untergebracht. Das Dorf im Ahrntal ist bekannt bei Jugendgruppen aus Deutschland, die im Winter zum Skifahren kommen.

Nach italienischen Medienberichten war der Fahrer wohl betrunken. Nach Informationen aus Luttach gab es in dem Ort Klagen darüber, dass viele Autos auf der Hauptstraßen schnell unterwegs sind.