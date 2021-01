Bei einem Unfall in Neumünster sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt.

Neumünster (dpa) l Zwei Menschen sind in Neumünster gestorben, nachdem ein von der Straße abgekommenes Auto in eine Gruppe von Fußgängern gerutscht ist. Warum der Fahrer in der Nacht zum Donnerstag gegen 23.25 Uhr von der Fahrbahn abkam sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Er prallte mit seinem Auto zunächst gegen einen Baum und zwei Betonpoller und rutschte anschließend in die Gruppe, die dort zu Fuß unterwegs war.

Ein Mann und eine Frau starben dabei. Eine weitere Frau wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer blieb nach den ersten Erkenntnissen der Polizei unverletzt.