Das Fast-Food-Restaurant Mc Donald's in Bad Salzuflen (Nordrhein-Westfalen) wirbt für den Valentinstag am 14. Februar 2019 mit einer besonderen "Dinner Night". Screenshot: facebook.com/McDonalds Bad Salzuflen

Für Verliebte bietet eine Filiale von Mc Donald's am 14. Februar einen besonderen Abend mit 3-Gänge-Menü und Livemusik an.

Magdeburg l Das Fast-Food-Restaurant Mc Donald's in Bad Salzuflen (Nordrhein-Westfalen) wirbt für den Valentinstag am 14. Februar 2019 mit einer besonderen "Dinner Night". Die Gäste des Schnellrestaurants erwarten demnach ein 3-Gänge-Menü, welches auf Porzellan serviert und von Livemusik begleitet wird. Außerdem werde Wein, Sekt und Bier angeboten, so die Ankündigung bei Facebook.

Eine deutschlandweite Kampagne ist jedoch nicht geplant, wie Ralf Münn von Mc Donald's Deutschland mitteilt: "Unsere Franchise-Nehmer sind selbständige Unternehmer, die mit eigenen Aktionen ihr 'Lokal Store Marketing' in ihren Restaurants umsetzen."

Laut der Magdeburger Filialleiter sind aktuell keine speziellen Angebote für Mc Donald's-Gäste geplant. Eine Besonderheit kündigt Münn aber dann doch noch für den Valentinstag an: So erwarten die Besucher auch in Sachsen-Anhalts Mc Donald's-Restaurants roten Luftballons in Form von Herzen.

Diese ersetzen zwar kein 3-Gänge-Menü mit Livemusik, können von Kurzentschlossenen aber genutzt werden, um den Geliebten eine Freude zu machen.