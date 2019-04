Während einer Zirkusvorstellung in der ukrainischen Stadt Luhansk hat ein Löwe einen Dompteur in den Arm gebissen und verletzt.

Luhansk l Ein Mann ist während einer Zirkusvorstellung im ukrainischen Luhansk Ende März von einem Löwen angegriffen und verletzt worden. Wie im Internet veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen, griff das Tier den ägyptischen Dompteur Hamada Kouta an, riss ihn zu Boden und biss ihm in den Arm - vor den Augen vieler entsetzter Kinder. Der Vorfall ereignete sich während einer Vorstellung, in der der Dompteur mit einem anderen Löwen agieren wollte.

Der 32-Jährige erlitt Verletzungen an Arm, Bein und Rücken, wurde aber wieder Herr der brenzligen Situation und schickte die Tiere zurück in die Käfige. Anschließend habe er sich beim Publikum entschuldigt und die Aufführung von vorn begonnen.

In einem Interview erklärt der Dompteur, dass die Löwen von einem Transport zu gestresst gewesen seien und es deshalb zu einem Angriff kam. Die Tiere seien seine Kinder und sie würden ihn niemals töten, so der Ägypter. Wenn ein Tier angreife, sei das zu 99 Prozent ein Fehler des Trainers. Kouta vetraue den Löwen mehr als den Menschen.

Videos Löwe greift Dompteur an

Kouta erklärt den Angriff

Laut Tierschutzorganisation Peta sind solche Angriffe kein Einzelfall - zumal Stress, Angst und Gewalt für die Tiere an der Tagesordnung stünden. Zwar gilt laut Peta in der Ukraine ein Verbot für Auftritte mit Wildtieren in reisenden Zirkusbetrieben, in stationären Zirkussen seien Wildtierdressuren jedoch noch erlaubt. In Deutschland lasse ein bundesweites Verbot laut der Tierschutzorganisation auf sich warten.