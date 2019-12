Ein beschädigtes Auto liegt nach dem Zusammenstoß mit mehreren Helfern bei einem Unfall in einem Straßengraben. Bei dem Versuch, ein überfahrenes Reh von der Straße zu räumen, sind in Heede (Kreis Pinneberg) fünf Menschen verletzt worden. Drei von ihnen wurden lebensgefährlich verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Foto: Florian-Sprenger/Westküsten-News/dpa