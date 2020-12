WORLD PRESS PHOTO OF THE YEAR: Ein junger Mann rezitiert mitten in einer Gruppe von Demonstranten und im Schein vieler Handy-Lampen Gedichte. Der japanische Fotograf Yasuyoshi Chiba ist mit diesem für die französische Agentur AFP aufgenommenen Foto "Straight Voice" Sieger des renommierten Wettbewerbs "World Press Photo 2020" und erhält den mit 10 000 Euro dotierten Preis.

Auch 2020 haben tausende Fotografen aus aller Welt am Wettbewerb "World Press Photo 2020" teilgenommen. Das sind die Sieger-Fotos.

Amsterdam (rk) l Jährlich werden in verschiedenen Kategorien die Gewinner des renommierten Wettbewerbs "World Press Photo" bekanntgegeben. Ausgezeichnet werden also die besten Presserfotos des Vorjahres. Den Hauptpreis räumte in diesem Jahr der japanische Fotograf Yasuyoshi Chiba in der Kategorie "General News" ab. Sein Foto mit dem Namen "Striaght Voice" (übersetzt: Gerade heraus gesprochen) zeigt einen jungen Mann im Sudan, der inmitten einer Gruppe von Demonstranten Gedichte rezitiert.

Bei dem renoomierten Wettbewerb nahmen in diesem Jahr rund 4300 Fotografen aus 24 Ländern teil. Eingereicht wurden insgesamt 74 000 Fotos. In zahlreichen Ausstellungen sind die Bilder weltweit zu sehen.

Aufgrund der Pandemie wurden die Gewinner in diesem Jahr nur online benachrichtigt. Die zentrale Preisverleihung in Amsterdam fiel aus.