Halle (dpa) l Durch den Herbstaufschwung am Arbeitsmarkt ist die Anzahl der Erwerbslosen in Sachsen-Anhalt im September gesunken. Rund 75.800 Menschen waren arbeitslos gemeldet, rund 4200 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote sank um 0,4 Punkte auf 6,7 Prozent im September, wie die Landesarbeitsagentur am Montag in Halle mitteilte.

Nach den Angaben stellen Arbeitgeber nach der Sommerpause wieder verstärkt Mitarbeiter ein. Zudem fanden junge Menschen eine Ausbildungsstelle oder danach ihren ersten Job, erklärte ein Sprecher zu den Gründen für den Rückgang. Im Vergleich zum Vorjahr gab es im Land rund 6300 Arbeitslose weniger