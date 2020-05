Ein Volkswagen Golf 8 (l.) schwebt an einer Fertigungslinie im VW-Werk Wolfsburg. Die anhaltenden Produktions- und Qualitätsprobleme beim Golf 8 waren am Donnerstag ein Tagesordnungspunkt der Sitzung des VW-Aufsichtsrats. Foto: dpa

Der für VW enorm wichtige Golf 8 wurde mit viel Ehrgeiz angekündigt - doch die Stückzahlen sind gering.

Wolfsburg (dpa) l Wenn nichts anderes mehr geht, hilft manchmal nur noch der Griff zur Ratsche. Mit dem höchst analogen Drehwerkzeug soll so mancher VW-Mitarbeiter in Wolfsburg derzeit versuchen, den als digitales Meisterstück gepriesenen Golf 8 auf den letzten Metern flottzubekommen. Ein Abklemmen der Batterie als Kaltstart, wie das Drücken der Reset-Taste am Computer – in der Hoffnung, dass die Software dann ohne Fehler frisch hochfährt. Die tieferen Ursachen im komplexen neuen IT-System zu finden, ist aber eine ganz andere Sache.

Einzelne sprechen hinter vorgehaltener Hand von einer zunehmend gefährlichen Lage. Was passiert, falls Volkswagen die Schwierigkeiten bei seinem Kernprodukt nicht abstellen kann? Die Führungsetage wolle zu viel Neues auf einmal – und reiche große Teile der Verantwortung einfach nach unten durch. Betriebsratschef Bernd Osterloh schäumte schon im März im Rückblick auf die ehrgeizigen Ziele: „Die Folgen dieser unrealistischen Planungen sind ein völlig überzogener Druck auf die Kolleginnen und Kollegen an den Montagelinien.“ 2019 wurden nicht mal zehn Prozent der zuerst angepeilten 100 000 Golf 8 gebaut.

Vorstandschef Herbert Diess sollte bei der gestrigen Sitzung des Aufsichtsrats dezidiert auf die anhaltenden Probleme eingehen, heißt es aus Kreisen der Kontrolleure.

In der Firmenzeitung „Mitbestimmen“ ging Osterloh das Top-Management frontal an: „Hier wollten überehrgeizige Vorstände zu schnell zu viel Technik in ein Fahrzeug stopfen.“ Die von der Führung nachjustierte „flache Anlaufkurve“ ändere nichts daran, dass der Start der 8er Reihe für den größten Industriekonzern Europas missraten sei. Die Zahlen seien ein Trauerspiel.

Wäre das unter dem als „Mr. Qualität“ geachteten wie gefürchteten, detailversessenen Ex-Chef Martin Winterkorn passiert? Unabhängig von dessen Rolle im Dieselskandal und anderen heiklen Themen glauben einige bei VW: nein. Es könnte also enger werden für Diess. Allerdings ließ Osterloh einen angeblichen Putschversuch gegen VW-Vorstandschef Herbert Diess gestern dementieren. Die „Bild“-Zeitung hatte unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, Osterloh und IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann hätten sich geeinigt, „VW-Boss Diess müsse weg“.

Wie es in der Golf-Fertigung offenbar zugeht, zeigen auch zusätzliche Details, über die das Online-Wirtschaftsmagazin „Business Insider“ unter Berufung auf Daten aus der VW-Qualitätskontrolle berichtete. Demzufolge sollen etwa an einem Beispieltag im März weniger als 40 Prozent der Golf-8-Exemplare einwandfrei das Band verlassen haben. Die Problemlösung dürfe dabei nicht immer nur an zwischengeschaltete Ebenen und die bereits zahlreichen Taskforces delegiert werden. Diess solle häufiger selbst das Heft in die Hand nehmen und neues Vertrauen aufbauen. VW erklärte dazu offiziell, es ließen sich immer Dinge verbessern – aber der Golf 8 sei in vielerlei Hinsicht eben auch ein komplett neues Projekt.

Ob das am Ende auch für den ID.3 als zweites Großprojekt gilt, bleibt abzuwarten. Das E-Auto soll die neu konzipierte Reihe begründen, die VW ins Elektro-Zeitalter führt. Auch hier gibt es schon Verzögerungen und einen zunächst abgespeckten Funktionsumfang. Grund: die Software.