Beim angeschlagenen Automobilzulieferer Ifa verwaltet Treuhänder Arndt Geiwitz nun die Anteile der Eigentümerfamilie von Nathusius.

Haldensleben l Bei einem möglichen Verkauf hätte die Familie nun nicht mehr das alleinige Sagen. Der Treuhänder, Rechtsanwalt Arndt Geiwitz, ist kein Unbekannter. Als Insolvenzverwalter bei der Pleite der Drogeriemarkt-Kette Schlecker war er 2012 bekanntgeworden.

Die Maßnahme sei Teil des laufenden Sanierungsprozesses und gehe auf eine entsprechende Forderung der Banken zurück, sagt Geschäftsführer Arno Haselhorst. Treuhänder Arndt Geiwitz trage keine operative Verantwortung, er verwalte die Anteile lediglich bis zu einem möglichen Verkauf.

Ifa hatte sich unter anderem mit Investitionen in einen neuen Standort in Polen und in ein Werk in Nordamerika verhoben.

Umsatz von Ifa derzeit im Plan

Die Verbindlichkeiten stiegen von 167,5 Millionen auf 238,8 Millionen Euro im Jahr 2017. Frisches Geld wollten die Banken zuletzt nicht ohne Bedingungen gewähren. Zu Jahresbeginn war deshalb Sanierungsexperte Arno Haselhorst eingesetzt worden. Er soll in der Restrukturierungsphase einen systematischen Plan entwickeln, um den Gelenkwellenhersteller aus der Schwächephase herauszuführen. Beim Umsatz im laufenden Jahr liege Ifa derzeit im Plan, betont Arno Haselhorst. Entlassungen stünden weiterhin nicht zur Debatte, versichert er.

Ifa beschäftigt rund 2500 Mitarbeiter an acht Standorten. Davon arbeiten die meisten in Haldensleben (Landkreis Börde). Der Hersteller von Antriebswellen produziert für fast alle großen Automobilhersteller. Das Unternehmen ging aus dem Gelenkwellenwerk des Industrieverbands Fahrzeugbau (Ifa) der DDR hervor.

Die Unternehmerfamilie von Nathusius hatte den Betrieb Anfang der 1990er Jahre von der Treuhand gekauft. Heinrich von Nathusius trat 2017 als Geschäftsführer zurück.