Wegen der stark steigenden Zahl von Corona-Infektionen in Spanien warnt das Auswärtige Amt nun vor touristischen Reisen in drei Regionen des beliebtesten Urlaubslands der Deutschen. Betroffen von der formellen Reisewarnung ist auch Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona. Foto: Paco Freire/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa