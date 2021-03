Die Deutsche Bahn will die Kapazitäten zu den Osterfeiertagen wieder hoch fahren. Das gab der Konzern bei einer Pressekonferenz bekannt.

Berlin (dpa) l Trotz der jüngsten Diskussionen rund um den Osterurlaub stellt sich die Deutsche Bahn über die Feiertage wieder auf vollere Züge ein: "Wir rechnen derzeit über Ostern mit einer durchschnittlichen Auslastung von 25 bis 30 Prozent", sagte Personenverkehrsvorstand Berthold Huber am Donnerstag in Berlin. Das entspreche etwa 35 bis 40 Prozent des Niveaus, das die Bahn zu normalen Osterzeiten verzeichnet. In der Corona-Krise liege die Auslastung aktuell derzeit bei rund 15 bis 20 Prozent.







Der Konzern will der höheren Nachfrage über die Feiertage mit einer Ausweitung des Angebots begegnen. Aus den bisherigen Einfachzügen sollten wieder Doppelzüge werden, sagte Huber. An den besonders verkehrsintensiven Ostertagen sollen zudem Sonderzüge zum Einsatz kommen, "so dass wir wie an Weihnachten immer ausreichend Platz in den Zügen anbieten können".