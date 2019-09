Hausbesitzer und Mieter in Sachsen-Anhalt bekommen Geld vom Land, wenn sie für hre Solaranlage einen Stromspeicher kaufen.

Magdeburg l Hausbesitzer, Mieter und Unternehmer in Sachsen-Anhalt können ab sofort ein neues Förderprogramm des Landesumweltministeriums in Anspruch nehmen, wenn sie für ihre Photovoltaikanlage auf dem Dach einen Stromspeicher kaufen.

Gefördert wird die Anschaffung eines Stromspeichers für Photovoltaikanlagen mit einer Spitzenleistung von bis zu 30 Kilowatt peak (kWp), Mieterstrom-Projekte gar mit einer Leistung von bis zu 100 kWp. Das Land übernimmt dabei bis zu 30 Prozent der Anschaffungskosten, inklusive Installation, maximal aber 5000 Euro. Der Speicher muss zusätzlich zu einer neuen Photovoltaikanlage gekauft werden. Alternativ ist es möglich, die Leistung einer vorhandenen Anlage beim Kauf des Speichers zu verdoppeln.

Wer außerdem eine Ladestation für sein Elektroauto mit einer Leistung von wenigstens 3,7 Kilowatt installiert, kann einmalig nochmals bis zu 1000 Euro bekommen. Voraussetzung ist in allen Fällen, dass mindestens 50 Prozent des Stroms auch selbst verbraucht werden. Für das Förderprogramm stehen 2019 500 000 Euro bereit. Eine Fortsetzung abhängig von Haushaltsmitteln ist angedacht. Mit dem Programm wolle das Land Stromspeicher verstärkt in den Markt bringen und so den Eigenverbrauch stärken, teilte das Umweltministerium gestern mit. Zugleich werde der Ausbau der Dachphotovoltaik im Land vorangetrieben. Das Potenzial für Solarenergie sieht die Behörde bei mehr als 2000 Megawatt. Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) sagte: „Jeder kann etwas zum Klimaschutz beitragen. Mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und einem Stromspeicher im Keller kann der klimaneutrale Sonnenstrom direkt im eigenen Haushalt oder für das E-Auto genutzt werden.“ Das schütze das Klima und den Geldbeutel, sagte Dalbert.

Mehr Informationen und Anträge sind auf den Seiten des Ministeriums abrufbar.