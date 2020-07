Verband der Waldbesitzer verabschiedet "Schierker Erklärung"

Magdeburg (sj) l Mit der „Schierker Erklärung“ hat der Waldbesitzerverband Sachsen-Anhalts auf die dramatische Situation in den Wäldern des Landes aufmerksam gemacht und der Landesregierung einen konkreten Maßnahmeplan vorgeschlagen. „Wälder und Waldeigentümter seien Opfer des menschengemachten Klimawandels“, heißt es in der vom Landeschef Franz Prinz zu Salm-Salm unterschriebenen Erklärung. „Die Katastrohe macht deutlich, wie verletztlich das Ökosystem Wald ist“, heißt es in der Erklärung.

Der Verband verweist darauf, dass die Holzmärkte seit zwei Jahren eingebrochen seien, so dass die Waldbesitzer weder Maßnahmen für den Waldschutz noch für die Wiederaufforstung bezahlen könnten. Darüber hinaus habe die Corona-Pandemie zu weiteren erheblichen Auswirkungen auf den Holzmarkt geführt. Die Nachfrage in der Möbel- und Verpackungsindustrie sowie im Bausektor sei erheblich zurückgegangen.

Holzabsatz stützen

Der Interessensvertreter der Waldeigentümer fordert die Landesregierung auf, sofort Krisenstäbe auf Landesebene zu errichten und einen Aktionsplan Wald zur Wiederaufforstung und den Walderhalt zu erstellen. Außerdem verlangen die Waldbesitzer einen finanziellen Ausgleich für den Klimaschutzbeitrag des Waldes (in dem er CO2 speichert) und für die Co2-bedingte Klimaschäden. „Die Geschädigten, die Waldbesitzer, werden mit ihren Schäden allein gelassen.“ Vom Land erwarten die Waldbesitzer, dass es vom Käfer geschädigtes Holz aufkauft, zinslose Überbrückungskredite vergibt und den Holzabsatz durch konjunkturelle Maßnahmen stützt.