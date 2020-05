Jeweils nur zwei Gäste sitzen an Tischen auf dem Herderplatz. Als erste größere Stadt in Thüringen erlaubt Weimar den Gastwirten wieder, Gäste im Freien mit Selbstbedienung zu bewirtschaften. In Mecklenburg-Vorpommern dürfen ab Samstag alle Gastronomien wieder öffnen. Foto: Martin Schutt/dpa