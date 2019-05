Iranische Arbeiter arbeiten in der Industriefabrik Kachiran Sewing Machine in der Stadt Qazvin, Westiran. Der deutsch-iranische Handel ist eingebrochen. Im ersten Quartal seien die deutschen Exporte in das Land im Vorjahresvergleich um 50 Prozent gesunken, die iranischen Ausfuhren nach Deutschland um fast 42 Prozent. Foto: dpa