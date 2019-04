Ein Güterzug fährt im Rheintal an einer direkt am Gleisbett platzierten niedrigen-Lärmschutzwand vorbei. Die Deutsche Bahn (DB) testet neue Techniken für den Schutz vor Güterwagenlärm. Dazu gehören niedrige Lärmschutzwände und sogenannte Mini-Schallschutzwände, die direkt an den Gleisen gebaut werden. Foto: dpa