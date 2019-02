Umweltaktivisten haben Bagger in den Lausitzer Braunkohletagebauen Jänschwalde und Welzow Süd besetzt. Foto: Julian Stähle/dpa

Umweltaktivisten von "Ende Gelände" blockierten Bagger in den Kohlerevieren Lausitz und Leipzig und fordern den sofortigen Kohleausstieg.

Profen (dpa) l Kohlegegner haben mehrere Stunden lang Bagger in der Lausitz und im Mitteldeutschen Revier besetzt. Mit der Aktion wollten sie am Montag ihrer Forderung nach einem sofortigen Kohleausstieg Nachdruck verleihen. Im Tagebau Vereinigtes Schleenhain südlich von Leipzig kletterten nach Polizeiangaben insgesamt 17 Menschen auf einen Bagger. In der Lausitz waren die Tagebaue Jänschwalde und Welzow-Süd betroffen, wie das Energieunternehmen Leag mitteilte.

Die Bagger-Besetzung in Schleenhain wurde am frühen Nachmittag beendet. Die Umweltaktivisten der Gruppierung Ende Gelände seien vorübergehend in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei Leipzig. Es würden deren Personalien festgestellt. Der Tagebaubetreiber Mibrag habe Anzeigen wegen Störung des Betriebs erstattet. Mibrag-Sprecher Maik Simon sagte, auf einen Bagger zu klettern sei illegal und zudem mit Gefahren verbunden.

Ende Gelände hat eine bundesweite Aktionswoche gegen die Ergebnisse der Kohlekommission gestartet. Sie lehnt das Ausstiegsdatum 2038 als viel zu spät ab. Zudem fordern die Kohlegegner Garantien für den Erhalt von Dörfern in Tagebaunähe wie etwa Pödelwitz und Obertitz im Landkreis Leipzig.

Kritik von Leag-Bergbauvorstand

Die Leag verurteilte die Baggerbesetzungen. Der Bericht der Kohlekommission sei gerade eine Woche alt und werde nun von Kohlegegnern infrage gestellt, obwohl Vertreter von Umweltverbänden in dem Gremium gesessen hatten, kritisierte Leag-Bergbauvorstand Uwe Grosser. Ende Gelände und deren Sympathisanten zeigten, dass ihnen nicht an Konsensbildung gelegen sei.

Der energiepolitische Sprecher der Grünen im sächsischen Landtag, Gerd Lippold, erklärte dagegen, über die Aktionen solle sich niemand wundern. Die Kohlekommission habe den Konflikt um die Abbaggerung von Dörfern in Sachsen und Brandenburg nicht lösen können – und zwar wegen des Drucks der ostdeutschen Ministerpräsidenten. Der Widerstand gegen Abbaggerungen werde sich jetzt noch verstärken.

Auch Marco Böhme, klimaschutzpolitischer Sprecher der Linksfraktion, forderte, es dürfe keine weiteren Tagebauerweiterungen mehr geben. "Der sogenannte Kompromiss der Kohlekommission ist ein schlechter Scherz."