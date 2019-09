Im Preisvergleich sind in Sachsen-Anhalt Gemüse sowie Wohnen teurer und Mobiltelefone billiger geworden.

Halle (dpa) l Die Preise für Waren und Dienstleistungen sind in Sachsen-Anhalt im August um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Das teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mit. Während Gemüse mit einem Plus von 13 Prozent zu den Preistreibern gehörte, sanken die Preise im Bereich der Post und Telekommunikation, etwa bei Mobiltelefonen ohne Vertrag und ohne SIM-Karte um 8,9 Prozent. Inflationsdämpfend hätte sich auch die Preisentwicklungen in den Bereichen Bildungswesen mit einem Minus von 2,8 Prozent ausgewirkt.

Insbesondere Eltern profitierten von dem ab August bundesweit in Kraft getretenen sogenannten Gute-Kita-Gesetz sowie den seit Januar in Sachsen-Anhalt geltenden Regelungen zur Betreuung des zweiten Kindes in einer Betreuungseinrichtung. Dies habe bei Dienstleistungen in der Tagesbetreuung im Elementarbereich zu einem um 12,3 Prozent niedrigerem Preisniveau als vor 12 Monaten geführt.

Höher wurden dagegen die Kosten für das Wohnen. So stiegen die Nettokaltmiete – gemessen an den Bestandsmieten – um 1,4 Prozent gegenüber dem August 2018. Auch für Strom (plus 6,2 Prozent) oder für Erdgas (plus 2,4) mussten Verbraucher mehr bezahlen. Ebenfalls teurer als vor Jahresfrist waren Tickets für die Eisenbahn (plus 2,1) und für Fahrten mit Omnibussen und Reisebussen, bei denen das Preisniveau 18,5 Prozent über dem Vorjahresniveau lag.