Bei der IG Metall sinkt die Zahl der Gesamtmitglieder. Andere Gewerkschaften in Sachsen-Anhalt berichten von einem positiven Trend.

Magdeburg/Halle (dpa) l Rund 148.000 Menschen in Sachsen-Anhalt waren zuletzt in Gewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) organisiert. Das sind fast 10.000 Mitglieder weniger als noch 2012, wie der DGB mitteilte. Zu dem Bund gehören unter anderem Verdi und die IG Metall. Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst organisieren sich zusätzlich in den Fachgewerkschaften im Deutschen Beamtenbund. Insgesamt haben sich die Gewerkschaften unterschiedlich entwickelt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt.

Die rund 6800 Polizisten und polizeilichen Verwaltungsbeamten in Sachsen-Anhalt organisieren sich in drei Gewerkschaften: Der Gewerkschaft der Polizei (GdP), der Deutschen Polizei-Gewerkschaft (DPolG) und dem Bund deutscher Kriminalbeamter (BdK). Die größte ist die GdP mit 4785 Mitgliedern. "Seit 2013 haben wir kontinuierlich Mitglieder dazugewonnen", sagte Uwe Bachmann, Vorsitzender des Landesbezirks. Das liege unter anderem an vielen Neueinstellungen im Polizeibereich.

Fast 2500 Polizisten bei DPolG

Etwas weniger Polizisten schließen sich der DPolG an, die aber ebenfalls einen positiven Trend sieht. Mittlerweile nähere sich die Mitgliederzahl der 2500-er Marke, sagte der Vorsitzende Wolfgang Ladebeck. Die kleinste ist der Bund deutscher Kriminalbeamter mit knapp 500 Mitgliedern. "Wir setzen uns für die Ausbildung von Kripo-Beamten ein, das unterscheidet uns von den anderen beiden", sagte der Vorsitzende Peter Alexander Meißner.

Bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat sich die Mitgliederzahl von rund 11.000 Lehrern, Erziehern oder Dozenten in den vergangenen Jahren kaum verändert, wie Gewerkschaftssprecher Hans-Dieter Klein sagte. Um Nachwuchs zu gewinnen, biete die GEW das Programm "Beitragsfreie Mitgliedschaft" an: Studierende und Referendare können die GEW kostenfrei testen. "Besonders stark organisiert sind die pädagogischen Mitarbeiter", sagte Klein. Diese kümmern sich um Hausaufgabenhilfe oder Nachmittagsbetreuung.

Seit mehr als 25 Jahren vereinigt die Komba-Gewerkschaft Beamte und Angestellte aus Kommunalverwaltungen. Bettina Fügemann, Vorsitzende der Komba Sachsen-Anhalt, betonte, dass es vor allem seit 2016 einen enormen Mitgliederzuwachs gegeben habe. "Unsere neuen Mitglieder sind Rettungssanitäter und Rettungsassistenten." Viele arbeiteten auch in der Pflege und in Kitas. Mit weniger als 1000 Mitgliedern sei die Komba zwar recht klein, aber dennoch stolz auf ihre Entwicklung.

IG BCE hat 24.400 Mitglieder

Mit rund 24.400 Mitgliedern im Bezirk Halle-Magdeburg ist die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) eine der größten Gewerkschaften in Sachsen-Anhalt. Viele der Mitglieder seien älter, sagte Bezirksleiterin Sylke Teichfuß, doch auch der Anteil der jungen Mitglieder sei besonders hoch. "Das Vorurteil, die Jugend interessiere sich nicht für Politik, ist aus meiner Sicht völlig falsch", betonte Teichfuß.

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) werbe insbesondere an Berufsschulen und Hochschulen, sagte Gewerkschaftssprecher Ruprecht Hammerschmidt. "Wir haben eine gute Mitgliedermischung – bei den Bauarbeitern sind vor allem Männer dabei, über die Gebäudereiniger oder Floristen kommen Frauen zu uns."

Die IG Metall hingegen unterscheidet zwischen jenen Mitgliedern, die in Betrieben angestellt sind und jenen, die arbeitslos oder in Rente sind. "Bei den betriebsangehörigen Mitgliedern haben wir seit Jahren steigende Zahlen", sagte Karoline Kleinschmidt von der Bezirksleitung Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Allein im vergangenen Jahr sei die Zahl um rund 370 Mitglieder auf 17.774 gestiegen. Anders sieht es bei den Gesamtzahlen aus, die um knapp 350 auf 33.516 gesunken seien.

Kleinste Gewerkschaft mit fünf Mitgliedern

Mit Branchen von Verkehr über Telekommunikation bis hin zu Medien ist die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) wohl die vielschichtigste Gewerkschaft in Sachsen-Anhalt. Allein im Bezirk Süd liege die Mitgliederzahl seit Jahren stabil bei rund 23.400, sagte Bezirksgeschäftsführerin Simona König. Die am stärksten vertretenen Berufe stammten aus dem Gesundheitsbereich, aber auch im Bereich Wissenschaft und Forschung seien die Mitgliederzahlen gestiegen.

Die wohl kleinste Gewerkschaft in Sachsen-Anhalt ist die Gewerkschaft Mess- und Eichwesen (Bund der Technischen Eichbeamten/BTE) mit nur fünf Mitgliedern. "Wir sind alle Männer, alle über 50", sagte der Vorsitzende Lutz Born. Insgesamt gebe es 42 Mitarbeiter im Eichwesen, das Interesse an einer gewerkschaftlichen Organisation sei gering.