Der Windkraftanlagenhersteller Enercon hat seine Belegschaft zu außerordentlichen Versammlungen geladen - auch in Magdeburg.

Magdeburg l An mehreren Standorten des Windkraftanlagenherstellers Enercon wird es Freitag Mitarbeiterversammlungen geben. Am Standort in Magdeburg findet die Versammlung um 14 Uhr statt. Nach Volksstimme-Informationen sind auch Beschäftigte aus der Nachtschicht und im Urlaub befindliche Mitarbeiter aufgerufen, daran teilzunehmen. Der Konzern mit Hauptsitz in Aurich hat angekündigt, sich im Laufe des Tages äußern zu wollen.

Vor einem Jahr hatte Enercon in Magdeburg aufgrund angespannter Auftragslage 130 Mitarbeiter der WEC Turmbau GmbH entlassen. Zum Enercon-Firmengeflecht gehören in der Region Magdeburg etwa ein Dutzend Firmen mit insgesamt etwa 5000 Mitarbeitern.

Bundesweit wurden bei dem Auricher Konzern im vergangenen Jahr rund 800 Arbeitsplätze gestrichen. Vom Unternehmen hieß es vor einem Jahr, man reagiere auf die nationalen Marktveränderungen. Mangelnde Aufträge auf dem Heimatmarkt führten dazu, dass Verträge mit Zulieferern reduziert werden mussten. Der Konzern wollte sich auf internationale Märkte ausrichten.

Deutschlandweit wurden zwischen Januar und Ende Juni 2019 nur 86 Windkraft-Anlagen mit 287 MW installiert – ein Rückgang von 82 Prozent im Vergleich zum schon schwachen Vorjahreszeitraum. Auch in Sachsen-Anhalt gehen immer weniger neue Windkraftanlagen ans Netz. Im ersten Halbjahr 2019 wurden lediglich acht neue Anlagen mit einer Leistung von 30 Megawatt (MW) errichtet. Zwischen 2016 und 2018 war die Zahl der zugebauten Windräder schon von 116 auf 11 gesunken.