Der Windkraftanlagenhersteller Enercon will am Standort in Magdeburg hunderte Stellen abbauen.

Magdeburg l Der Windkraftanlagenhersteller Enercon will an den Standorten Aurich und Magdeburg rund 1500 Jobs streichen. In Magdeburg sollen allein 800 Mitarbeiter betroffen sein. Bis September 2020 würden bestehende Aufträge abgearbeitet, heißt es aus der Belegschaft. An mehreren Standorten des Windkraftanlagenherstellers hatte es am Freitag Mitarbeiterversammlungen geben, in denen die Neuausrichtung des Unternehmens thematisiert wurde. Vor einem Jahr hatte Enercon in Magdeburg aufgrund der schwierigen Auftragslage 130 Mitarbeiter der WEC Turmbau GmbH entlassen. Zum Enercon-Firmengeflecht gehören in der Region Magdeburg etwa ein Dutzend Firmen mit insgesamt etwa 4000 Mitarbeitern. Enercon hatte im vergangenen Jahr bereits Verträge mit Zulieferern reduziert. Bundesweit sollten rund 830 Stellen abgebaut werden. Vom Unternehmen hieß es, man reagiere auf die nationalen Marktveränderungen. Die Onshore-Windindustrie stehe massiv unter Druck. Der Konzern kündigte an, sich auf internationale Märkte ausrichten zu wollen. Der Ausbau der Windkraft stagniert. Weniger Anlagen werden gebaut, die Konkurrenz unter den Anbietern nimmt zu. Deutschlandweit wurden zwischen Januar und Ende Juni 2019 nur 86 Windkraft-Anlagen mit 287 MW installiert – ein Rückgang von 82 Prozent im Vergleich zum schon schwachen Vorjahreszeitraum. Auch in Sachsen-Anhalt gehen immer weniger neue Windkraftanlagen ans Netz. Im ersten Halbjahr 2019 wurden lediglich acht neue Anlagen mit einer Leistung von 30 Megawatt (MW) errichtet. Zwischen 2016 und 2018 war die Zahl der zugebauten Windräder schon von 116 auf 11 gesunken.

