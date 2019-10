Bei Instagram verschwindet der "Abonniert"-Feed - so soll die Privatsphäre der Nutzer besser geschützt werden. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Andrea Warnecke

Was die Freunde wohl so auf Instagram treiben? Das herauszufinden, ist kein Kunststück. Ein Klick auf den "Abonniert"-Tab in der App verrät es - aber nicht mehr lange.

Berlin (dpa/tmn) - Instagram will die Privatsphäre seiner Nutzer besser schützen. Dazu soll der "Abonniert"-Feed bis Ende der Woche bei allen Nutzern aus der App verschwinden, berichtet das US-Tech-Portal "Thecrunch.com". Der Feed zeigt Followern untereinander nicht nur an, wer wem folgt, sondern auch die jeweiligen Likes und Kommentare zu Beiträgen. Was steckt hinter dem Aus für den auch als "Following" bekannten Feed? Als dieser 2011 eingeführt wurde, ging es um eine gut gemeinte Funktion zum Entdecken neuer, interessanter Inhalte. Und wo sollte man die besser und leichter entdecken als bei seinen Freunden? "Explore" macht "Following" überflüssig Doch spätestens seit es den "Suchen und Erforschen"-Feed ("Explore"-Feed) gibt, ist der "Following"-Feed überflüssig geworden - zumal er missbraucht werden kann, um Followern regelrecht nachzuschnüffeln oder diese anhand ihrer per Likes oder Kommentaren preisgegebenen Vorlieben zu diskreditieren. Im Alltag sind Nutzer mitunter auch davon genervt, dass sie sich rechtfertigen müssen, nicht oder nicht schnell genug auf ein bestimmtes Posting reagiert zu haben - obwohl sie in der Zwischenzeit vielleicht zahlreiche andere Nachrichten beantwortet haben, wie sich dem "Following"-Feed leicht entnehmen lässt. Viele kennen "Following"-Feed nicht einmal Zudem dürfte vielen Nutzern bis heute gar nicht klar sein, dass es die "Following"-Funktion gibt und welche zweifelhaften Möglichkeiten sie eröffnet. Beim "Explore"-Feed sorgt dagegen ein Algorithmus dafür, dass automatisch Beiträge angezeigt werden, die zu den Menschen passen sollen, denen man folgt - oder auch zu den Beiträgen, die einem gefallen. Bericht von "Thecrunch.com" Instagram-Hilfe zum "Explore"-Tab

