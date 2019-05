Die Hersteller von Elektrogeräten können sehr kreativ sein. Das beweist unter anderem Asus mit seinem neuen Laptop, das zwei Bildschirme enthält. Samsung tritt hingegen mit einem leistungsfähigen Fitnessarmband hervor.

Asus zeigt ZenBook mit zweitem Bildschirm

Taipeh (dpa/tmn) - Wo bei Laptops eigentlich der obere Teil der Tastatur ist, hat Asus bei seinem neuen ZenBook Pro Duo einen zweiten Bildschirm im Format 32:9 platziert. Das so genannte Screenpad Plus soll als Touchscreen vor allem bei kreativen Arbeiten Erleichterung bringen. Es löst in Ultra-HD (3840 x 1100 Pixel) auf, ebenso wie der OLED-Hauptbildschirm mit HDR-Unterstützung und Touchscreen-Funktion im 16:9-Format (3840 x 2160 Pixel). Für den zweiten Bildschirm hat Asus eine Steuerungssoftware mit verschiedenen Tools integriert.

An Bord des Laptops sind ein Intel-Core-Prozessor der neunten Generation, bis zu 32 Gigabyte Arbeitsspeicher, bis zu 1 Terabyte Festplattenspeicher, ax-WLAN (Wifi 6) und Thunderbolt 3. Als kleinere und in der Ausstattung etwas abgespeckte Variante gibt es das ZenBook Duo. Beide Geräte sollen im dritten Quartal 2019 zu Preisen ab 1100 Euro (Duo) beziehungsweise ab 2400 Euro (Pro Duo) erhältlich sein.

Fitnessarmband von Samsung erfasst Aktivitäten automatisch

Das Fitnessarmband Galaxy Fit von Samsung kann sportliche Aktivitäten automatisch erkennen und die Daten erfassen - wenn sie länger als zehn Minuten dauern. Schrittzahl, Puls und andere Parameter zeigt das PMOLED-Display an. Wer das Armband per Bluetooth mit dem Smartphone verbindet, kann sich etwa auf eingehende Anrufe oder Textnachrichten hinweisen lassen. Es wiegt 15 Gramm, ist für Schwimmer (bis 5 ATM) geeignet, bietet austauschbare Bänder in verschiedenen Farben und kostet im Handel rund 40 Euro.

Bluetooth-Box von Boompods lässt sich mit Alexa bedienen

Die Bluetooth-Box Aquablaster lässt sich über Amazons Sprachassistenten Alexa bedienen. Dafür koppelt man das Gerät an sein Smartphone oder Tablet. Die kleine Box des Herstellers Boompods bringt acht Watt Leistung, ist nach IPX7-Standard gegen Wasser geschützt und kommt mit Saugnapf, Karabiner, Fahrradhalterung und Kordel zum Befestigen. Der Preis liegt bei rund 60 Euro.