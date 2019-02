Davon träumen nicht wenige - eine Villa dekorieren und es sich dort gemütlich machen. Gleich zwei Spiele geben diese Möglichkeit, wenn auch im virtuellen Raum. Damit es auf Dauer nicht langweilig wird, stellen sie die Gamer vor zusätzliche Herausforderungen.

Berlin (dpa-infocom) - Die einen halten sich gerne außerhalb geschlossener Räume auf. Andere machen es sich lieber zu Hause gemütlich. In den aktuellen iOS-Game-Charts ist für beide Typen etwas dabei.

Den Wunsch, in einer Villa zu wohnen, haben nicht wenige. In dem kostenlosen Spiel "Matchington Mansion" kann man sie zumindest virtuell beziehen. iOS-Nutzer können ihr Anwesen per App dekorieren und die Räume mit schönen Möbeln einrichten. Doch ganz so einfach ist das nicht: Um die Villa kreativ zu gestalten, müssen die Spieler Puzzles lösen und verschiedene Symbole kombinieren. "Matchington Mansion" landete auf Platz zwei der meistgeladenen Games für das iPhone und das iPad.

Einem ähnlichen Prinzip folgt das kostenlose Spiel "Homescapes", bei dem es ebenfalls darum geht, eine Familienvilla einzurichten - allerdings nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem Butler Austin. Wer die Türschwelle betritt, erlebt ein spannendes Abenteuer. Dafür sorgt unter anderem ein Haustier, das entzückend und flauschig, aber auch ungezogen ist.

Abenteuer lassen sich besonders gut außerhalb der eigenen vier Wände erleben. Das beweist das Spiel "Layton: Geheimnisvolles Dorf" (10,99 Euro), das in die entlegene Siedlung Saint-Mystère führt. Dort suchen Professor Layton und dessen Lehrling Luke nach dem Goldenen Apfel, der irgendwo im Dorf versteckt sein soll. Wer ihn findet, erbt den gesamten Nachlass eines reichen Barons.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29 4 Football Manager 2019 Mobile SEGA 9,99 5 Alto's Odyssey Snowman 5,49 6 Pou Paul Salameh 2,29 7 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29 8 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 9 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 10 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Color Bump 3D Good Job Games kostenlos 2 Matchington Mansion Firecraft Studios Ltd. kostenlos 3 Hyperball Good Job Games kostenlos 4 Brawl Stars Supercell kostenlos 5 Grass Cut Voodoo kostenlos 6 Stickman Hook MADBOX kostenlos 7 Fire Balls 3D Voodoo kostenlos 8 Drive and Park SayGames LLC kostenlos 9 Paper.io 2 Voodoo kostenlos 10 Fortnite Epic Games kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 Die Legenden von Andor USM 5,99 4 HORSE CLUB Pferde-Abenteuer Blue Ocean Entertainment AG 4,49 5 Hidden Folks Adriaan de Jongh 4,49 6 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29 7 Tropico Feral Interactive Ltd 12,99 8 Alto's Odyssey Snowman 5,49 9 Layton: Geheimnisvolles Dorf Level-5 Inc. 10,99 10 The Room Fireproof Games 1,09

Meistgeladene iPad-Games