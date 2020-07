Kiev (dpa) - Die Turnierveranstalter WePlay! und RuHub haben in Zusammenarbeit mit führenden Dota-Teams aus Europa und Nordamerika die Omega League angekündigt. Das Online-Turnier wird demnach vom 20. Juli bis zum 6. September laufen, dem Zeitraum der ursprünglich geplanten Weltmeisterschaft.

Der gemeinsamen Pressemitteilung zufolge ist die Formierung der Liga vor allem eine Reaktion auf die Verschiebung der Dota-WM "The International". Diese wurde wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verlegt. In englischer Sprache wird das Turnier vom ukrainischen Studio WePlay! produziert und übertragen. Die russische Übertragung wird vom russischen Studio RuHub durchgeführt werden.

Die Liga wird drei Divisionen in insgesamt zwei Regionen unterhalten. Die oberste und mit Abstand höchstdotierte "Immortal Division" wird es lediglich in Europa geben. Dagegen wird die unterste "Ancient Division" nur in Amerika starten. Die mittlere "Divine Division" wird es in beiden Regionen geben. Beteiligt sind neben den Weltmeistern von OG auch führende Mannschaften wie Team Secret, Evil Geniuses, Nigma und Team Liquid.

