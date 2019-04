Martin "Saksa" Sazdov spielt Support bei Ninjas in Pyjamas. Foto: Adela Sznajder/ESL Adela Sznajder

Die aktuelle Saison in professionellen Dota 2 nimmt immer weiter Fahrt auf. Das große Major im Disneyland Paris rückt näher - und mit seinem Sieg beim OGA Dota PIT Minor konnte sich Ninjas in Pyjamas dafür qualifizieren.

Split (dpa) - Ninjas in Pyjamas hat das OGA Dota PIT Minor 2019 in Kroatien gewonnen. Durch den Sieg sichert sich das Team neben 125 000 US-Dollar Preisgeld und 120 DPC-Punkten auch einen Startplatz beim MDL Disneyland Paris Major.

Ein Favorit für den Titelgewinn war das Team rund um den Deutschen Adrian "Fata" Trinks (26) zunächst nicht. Schon in der Gruppenphase, die aber lediglich Einfluss auf die Platzierung im Turnierbaum der K.o.-Phase hatte, mussten Ninjas in Pyjamas zwei Niederlagen in drei Spielen einstecken.

In den anschließenden Eliminierungsrunden zeigten die späteren Turniersieger jedoch dann ein völlig anderes Gesicht: Sowohl Majestic Esports und Forward Gaming als auch Mitfavorit Alliance wurden scheinbar mühelos in recht schnellen Partien geschlagen.

Bei der Finalbegegnung zwischen Ninjas in Pyjamas und EHOME schenkten sich beide Teams gegenseitig keinen Zentimeter auf dem digitalen Schlachtfeld. Nach über vier Stunden Spielzeit konnte sich Ninjas in Pyjamas letztlich mit 3:2 gegen den Kontrahenten aus China durchsetzen.

Mit dem zweiten Titelgewinn in einem Minor im laufenden Jahr befindet sich Ninjas in Pyjamas weiter auf einem vielversprechenden Weg, nachdem die Organisation seit 2015 keine nennenswerten Erfolge einfahren konnte.