Im Finale der ersten Phase der OWL standen sich San Francisco Shock und Vancouver Titans gegenüber. Foto: Robert Paul/Blizzard Entertainment

Nach New York im vergangenen Jahr wird das Finale der Overwatch Leage in diesem Jahr in Philadelphia ausgetragen. Hier treten die beiden besten Teams der Playoffs gegeneinander an.

Irvine (dpa) - Das Finale der diesjährigen Overwatch League (OWL) wird in der US-Stadt Philadelphia am 29. September stattfinden. Wie Entwickler Blizzard ankündigte, geht es dabei um insgesamt 1,7 Millionen US-Dollar Preisgeld, wovon das Siegerteam 1,1 Millionen erhält. Das Finale hat dabei für europäische Zuschauer noch eine recht annehmbare Sendezeit im Vergleich zum Rest der Liga: Es beginnt um 21 Uhr. Das Endspiel wird auf Twitch gestreamt, die Rechte für die TV-Übertragung in Deutschland hat Sport1. Die OWL in Europa zu verfolgen ist wegen der Zeitverschiebung für Fans oft schwierig. Die Spiele beginnen teilweise um 3 Uhr morgens nach europäischer Zeit. Das Grand Final beschließt die Playoffs der OWL, an denen zwölf der insgesamt 20 Liga-Teams teilnehmen werden. Für die Playoffs qualifizieren sich die Sieger der beiden Liga-Abteilungen Atlantic und Pacific Division, sowie die danach jeweils vier besten Teams der Tabelle. Für die verbleibenden beiden Plätze gibt es noch ein Zusatzturnier, über das sich die restlichen Teams qualifizieren können. Ankündigung

Schlagwörter zum Thema: Sport | USA