Um in die Top-Riege des E-Sports aufzusteigen, muss ein Game viel richtig machen. Doch seit etwa vier Jahren arbeitet sich ein Shooter von Ubisoft herauf. Der bisherige Höhepunkt: das Six Invitational in Montreal. Doch die Macher wollen mehr.

Montreal (dpa) - "1,2,3 Hoch!" Mit diesen Worten heben Javier "Thinkingnade" DeAndre und sein Team Spacestation Gaming einen mattschwarzen Vorschlaghammer. Unter tosendem Applaus präsentieren sie ihn den Tausenden Zuschauern in der Place Bell Arena in Montreal.

Das Werkzeug in Karbon-Optik ist die Trophäe des diesjährigen Six Invitationals, den inoffiziellen Weltmeisterschaften in Rainbow Six Siege. Für Thinkingnade ist der Titel der Höhepunkt seiner bisherigen Karriere. Für Rainbow Six Siege war das Turnier das bisher größte und erfolgreichste. Nicht nur als einmaliges Event, sondern als Abschluss einer gelungenen Spielsaison.

"Das Six Invitational ist bei der Community sehr beliebt, da es die Fahrtrichtung für das kommende Jahr angibt und zeigt, was bald Neues ins Spiel kommt", sagt der deutsche R6-Kommentator Ihno "Harris" Kampen im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Zwei der Punkte, die für die kommenden Jahre für Publisher Ubisoft im Fokus stehen: Das Kern-Gameplay verbessern und ein Neues, Ping-basiertes Kommunikationssystem schaffen. Effektive Kommunikation ist bei Rainbow Six essenziell, dass sogenannte "Intelplay" ist eins der wichtigsten Spielelemente.

Ubisoft entwickelt das Spiel ständig weiter. Ende 2015 veröffentlicht, wollte das Spiel überzeugen mit zerstörbaren Umgebungen und verschiedenen Charakteren, genannt Operator, die alle eigene Fähigkeiten und Ausrüstungen haben. Trotz eines mittelmäßigen Starts versorgte Ubisoft das Spiel mit weiteren Updates. Allein im ersten Jahr gab es fünf große Erweiterungen. Das Investment zahlt sich aus: R6 brach Ende 2019 die Marke von 50 Millionen Spielern.

Eine treibende Kraft beim Erfolg des Titels ist der E-Sport. Mit "Phase 3" enthüllte Ubisoft auch das umfassende Programm, das R6 zu einem der Top-Disziplinen weltweit machen soll. Erreicht werden soll das mithilfe von struktureller und finanzieller Förderung von Teams und Spielern.

"Wir wollen möglichst viele Teams - auch auf regionaler Ebene - motivieren und fördern, indem sie Erfahrung und Erfolge innerhalb eines ähnlichen Spielerniveaus sammeln können", sagt Benedikt Schüler, Marketing Director bei Ubisoft GSA.

Der Plan sieht neue finanzielle Strukturen und Regelwerke, besonders auf lokalen und regionalen Ebenen vor. Bereits zuvor stützte sich Ubisoft bei der Preisgeld-Finanzierung auf Crowdfunding durch den Kauf von Ingame-Items. Das Phase-3-Programm soll bis zu 44 E-Sport-Teams am Umsatz beteiligen und so die Szene vergrößern.

Bei der Veranstaltung von Turnieren zählt Ubisoft auf externe Veranstalter. "In der Tat streben wir Partnerschaften an, um die Meisterschaften im deutschsprachigen Raum zu etablieren und die lokalen Rainbow-Six E-Sport-Formate medial auszubauen", sagt Schüler. Das Invitational in Montreal wurde zusammen mit der ESL durchgeführt.

30 Prozent der Nettoeinnahmen aus den Verkäufen von einer Vielzahl an Ingame-Items soll künftig an teilnehmende Teams verteilt werden. Dadurch erhofft sich Ubisoft, nachhaltige Strukturen aufzubauen, die den E-Sport langfristig erfolgreich machen.

Außerdem geht der E-Sport in ein saisonales System mit Major-Turnieren über. Eine Saison geht über ein Jahr, das in vier Stages aufgeteilt ist. Am Ende der ersten drei Stages gibt es Major-Turniere. Die vierte Stage schließt mit dem Six Invitational ab, das einer Weltmeisterschaft gleichzusetzen ist.

Die europäische Ebene wird auf zehn Teams erweitert. Darunter soll eine mehrschichtige E-Sport-Szene für Spieler aller Niveaus entstehen.

Angesichts der Situation scheint der Optimismus in der Szene groß. "R6 wird immer größer und die Spielerzahlen belegen das" sagt Kampen. "Ich würde sagen, dass es höchstens noch ein Jahr dauert, bis wir sicher im Tier 1 sind".

