Die Hauptphase des StarLadder Major in Berlin startet mit einem Paukenschlag: Der Letztplatzierte der Vorrunde putzt den Erstplatzierten weg.

Berlin (dpa) - Renegades steht überraschend im Halbfinale des StarLadder Berlin Major in Counter-Strike: Global Offensive. Das australische Team setzte sich mit 2:0 (16:5; 16:12) gegen die Finnen von ENCE durch.

In der ersten Runde zeigten Renegades klare Dominanz: Auf der Karte Mirage arbeiteten sie auf der Seite der Terroristen (T) bereits einen 11:4-Vorsprung heraus. Auch nach dem Seitenwechsel schaffte ENCE lediglich einen Punkt.

Auf der Karte Nuke startete das Match ausgeglichener, die Finnen schafften einen 9:6-Vorsprung auf der T-Seite. Mit solidem Teamplay eroberten Renegades nach dem Seitenwechsel die Führung zurück und siegten mit 16:12.

ENCE war als Mitfavorit in die Hauptphase des Berlin Major gestartet. In einer überzeugenden Vorrunde siegten sie gegen die Konkurrenten Avangar, MIBR sowie Team Vitality und gingen als Erstplatzierte in die Hauptphase. In der Mercedes-Benz Arena konnte ENCE auch einige Fans versammeln, die ihre Mannschaft lautstark unterstützten.

"Ich bin einfach froh, dass ich hier bin, dass die Fans mich unterstützen und dass auch meine Familie hier ist", sagte der sichtlich enttäuschte Aleksi "Aleksib" Virolainen, Kapitän von ENCE, nach dem Viertelfinale.

Im zweiten Spiel am Donnerstag stehen sich Team Vitality und Avangar gegenüber. Der Sieger der Partie spielt am Samstag gegen Renegades.

Das StarLadder Berlin Major ist eins von zwei Major-Turnieren im Jahr 2019 und gilt als Weltmeisterschaft in CS:GO. Für die Mannschaften geht es neben dem Titel auch um insgesamt eine Million US-Dollar Preisgelder, wobei die Hälfte davon an den Sieger des Turniers geht.

StarLadder Major