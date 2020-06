Berlin (dpa) - Schalke 04 Evolution macht im Summer Split der League of Legends Prime League weiter, wo es in der vergangenen Saison aufgehört hat. In einem schnellen Spiel fertigte die Mannschaft um Bot-Laner Matúš "Neon" Jakubcík den Konkurrenten BIG zur Eröffnung der Saison ab.

"Wir sind auf dem richtigen Weg, die Prime League wieder zu dominieren", sagte Neon im Interview auf dem Stream der Liga. Er hatte im Sieg gegen BIG auf dem Charakter Aphelios eine tragende Rolle.

Ebenfalls ihre Spiele zur Saisoneröffnung der Liga für den deutschsprachigen Raum gewinnen konnten ad hoc gaming, mousesports, GamerLegion sowie das Nachwuchsteam von Unicorns of Love.