Pfeift sonst Fußball, war jedoch nun in der Bundesliga Home Challenge an der Konsole aktiv: Schiedsrichter Deniz Aytekin. Foto: Uwe Anspach/dpa

Mehr Teams, mehr Spiele und reale Schiedsrichter: Am zweiten Spieltag der "Bundesliga Home Challenge" waren nicht nur Profi-Kicker, sondern auch Profi-Schiedsrichter in FIFA 20 am Controller aktiv.

München (dpa) - DFB-Schiedsrichter Deniz Aytekin hat seinen Sieg im E-Sport-Event "Bundesliga Home Challenge" genossen. "Ich habe hier einen Balkon. Also ich werde die Meisterfeier jetzt anschmeißen", sagte Aytekin nach seinem 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Jonas Hofmann auf dem Stream von "esports.com". "Wir Schiris feiern ja selten. Wir sind ja froh, wenn keine Sau über uns spricht. Aber heute muss ich sagen, werde ich es wohl krachen lassen." Gegen die Regeln wollte der Schiedsrichter des Jahres 2019 aber nicht verstoßen. "Ich wollte eigentlich nach dem 2:1 mein Trikot ausziehen, aber ich hab dann doch ein bisschen Respekt gehabt." Aytekin hatte sich zuvor nach eigener Aussage Hilfe im Spiel FIFA 20 von seinem Sohn und einem Profi geben lassen. Trotz seines Sieges verlor das Schiedsrichter-Team sein Match gegen Gladbach allerdings mit einem Gesamtergebnis von 2:5. Kollege Daniel Schlager unterlag Gladbachs E-Sportler Yannik "Jeffry 95" Reiners mit 0:4. Unter dem Motto "Stay Home ... and play!" veranstaltet die Deutsche Fußball Liga das FIFA-Event. 29 Teams der 1. und 2. Bundesliga sind mit zwei Spielern dabei, einem Fußball-Profi und einer Person aus dem Clubumfeld. Hinzu kommt das Team der DFB-Schiedsrichter. Homepage Virtual Bundesliga Stream von esports.com

