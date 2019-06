Serral will seinen Titel beim Homestory Cup in Krefeld verteidigen. (Archivbild) Foto: Helena Kristiansson/Blizzard Entertainment Helena Kristiansson

Der Homestory Cup gehört zu den Lieblingsturnieren der Starcraft-Fans. In familiärer Atmosphäre geht es hier nicht um krasse Preisgelder, sondern eher darum, dass Spieler und Zuschauer eine gute Zeit haben.

Krefeld (dpa) - Ab Donnerstag geht der Starcraft 2 Homestory Cup in die 19. Runde. Zweimal pro Jahr lädt der Gründer von TakeTV, Dennis "TaKe" Gehlen (33) 32 internationale Top-Spieler nach Krefeld ein.

Dabei lockt sie nicht unbedingt das Preisgeld: Das Turnier hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Liebling der Fans entwickelt - vor allem wegen der privaten Atmosphäre.

Der Homestory Cup wurde in der Vergangenheit nicht in einem Stadion, sondern in der Wohnung von TaKe ausgetragen. Die Zuschauer vor Ort folgten in einer Kneipe unterhalb der Wohnung dem Spielgeschehen. Auch, dass teilweise die Profis die Spiele ihrer Kollegen kommentiert haben, ist im E-Sport eher unüblich.

Unter den angekündigten Spielern ist in diesem Jahr unter anderem Joona "Serral" Sotala (21) und Riccardo "Reynor" Romiti (16), deren Aufeinandertreffen heiß erwartet wird. Der junge Italiener hatte den monatelang dominierenden Finnen überraschend im Finale der World Championship Series (WCS) Winter Europe geschlagen, unterlag ihm dann aber klar im Halbfinale der WCS Spring.

Für die Krone muss Serral allerdings nicht nur ihn schlagen. Neben mehreren Teilnehmern, die sonst auch in der koreanischen Liga GSL spielen, gelten auch die beiden Deutschen Gabriel "HeRoMaRinE" Segat (21) und Tobias "ShoWTimE" Sieber (25).

Der Homestory Cup beginnt am Donnerstag mit den Gruppenphasen. Am Samstag und Sonntag werden die Playoffs ausgespielt.