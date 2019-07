Die ESL One Cologne findet auch in diesem Jahr wieder in der Lanxess-Arena statt. Foto: Helena Kristiansson/ESL Helena Kristiansson

Die ESL One Cologne ist eines der größten und wichtigsten Counter-Strike-Turniere des Jahres. 15.000 Fans aus Deutschland, Europa und der ganzen Welt reisen nach Köln, um E-Sport der Spitzenklasse zu erleben.

Köln (dpa) - Bei der ESL One in Köln gehen in dieser Woche Team Liquid als Favorit ins Rennen. Die Erstplatzierten der inoffiziellen Weltrangliste starten am Dienstag in die Gruppenphase des "Counter-Strike: Global Offensive"-Turniers.

Die Gruppen bei der ESL One Cologne werden nicht wie sonst im Round-Robin-Modus ausgespielt, sondern die 16 Teams werden in zwei Gruppen aufgeteilt, die anschließend im Double-Elimination-Modus um den Einzug in die Viertelfinalspiele in der Kölner Lanxess Arena spielen. Diese werden vom 5. bis 7. Juli ausgetragen.

Für das deutsche Team Berlin International Gaming (BIG) wird der Einzug in die Runde der letzten acht kein Kinderspiel. In der Gruppe B warten unter anderem die starken Mannschaften Astralis, Team Vitality, MIBR und Ence auf die Deutschen. Im vergangenen Jahr konnte BIG allerdings, getragen von der Atmosphäre rund um das Event im eigenen Land, sogar das Finale erreichen.

Auch, wenn die ESL One Cologne keinen Major-Status mehr hat, zählt das Turnier mit 15.000 jubelnden Fans in der Arena zu den prestigereichsten CS:GO-Veranstaltungen des Jahres. Die 16 qualifizierten Teams kämpfen um 300.000 US-Dollar an Preisgeldern