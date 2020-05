Mönchengladbach/Viersen (dpa) - Bei den Ermittlungen gegen eine wegen Mordes an einem dreijährigen Kita-Kind verdächtigen Erzieherin (25) sind die Behörden auf einen weiteren Vorfall in einem früheren Kindergarten der Verdächtigen gestoßen. Das sagte Leiter der Mordkommission, Guido Roßkamp, am Donnerstag in Mönchengladbach.