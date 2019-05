Die zwei Einbrecher verschafften sich in der Nacht zum Freitag Zugang zu einem Laden in Bismark. Symbolfoto: sdecoret - Fotolia

Die Kriminalpolizei sucht nach zwei noch unbekannten Dieben.

Bismark (vs) l Zwei bislang unbekannte Täter drangen am Freitag gegen 2.40 Uhr in einen Bismarker Einkaufsmarkt in der Wartenberger Chaussee ein. Sie entwendeten vorrangig Tabakwaren, Lebensmittel und Kosmetik. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.