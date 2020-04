Unbekannte haben in Magdeburg das Rote Kreuz bestohlen. Ein Laptop wurde entwendet.

Magdeburg l Zu einem Diebstahl im besonders schweren Fall kam es in den Morgenstunden am 31. März 2020 in der Ferdinand-von-Schill Straße in Magdeburg. Hier drangen unbekannte Täter gewaltsam durch Einschlagen eines Fensters mittels einer Eisenstange gegen 5 Uhr morgens in die Räumlichkeiten des dort ansässigen DRK ein. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter einen Laptop und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten sich unter 546 32 92 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.