Unbekannte Täter brachen in ein Restaurant in der Arneburger Straße ein und entwendeten einen hohen Geldbetrag.

Stendal (vs) l Ungebetenen Besuch erhielt ein Schnellrestaurant in der Arneburger Straße in Stendal in der Nacht zum Montag. Bislang unbekannte Täter brachen dort ein. Sie stahlen einen fünfstelligen Geldbetrag.

Eine Mitarbeiterin bemerkte die aufgebrochene Tür am Montagmorgen. Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.