Krefeld (dpa) - Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hat die Erwartungen von DEB-Präsident Franz Reindl in seinem ersten Amtsjahr sogar übertroffen.

"Er hat Riesenschritte nach vorn gemacht. Für mich hat er sich als internationaler Coach präsentiert und entwickelt", sagte der 64 Jahre alte Chef des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) vor dem Auftakt des Deutschland Cups in Krefeld der Deutschen Presse-Agentur und lobte: "Ich denke, dass er sich sehr schnell in die Materie eingearbeitet hat, überraschend schnell, muss ich fast sagen. Das dauert normal länger."

Im vergangenen Dezember hatte Reindl den Finnen als Nachfolger von Marco Sturm vom Drittligisten SC Riessersee geholt. "Er hat ein Gespür für das Team, auch für das Team ums Team herum. Er strahlt die Ruhe aus, er ist präsent bei den Spielern, er ist präsent bei den Clubs", sagte Reindl.

Mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft geht Söderholm nun seine Deutschland-Cup-Premiere an, bei der er Alternativen für die Weltmeisterschaft im Mai 2020 in der Schweiz testen will. Auftaktgegner der deutschen Auswahl ist am Donnerstag (19.45 Uhr/Sport1) Russland. Am Samstag und Sonntag tritt das DEB-Team gegen die Schweiz und die Slowakei an.

