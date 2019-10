Köln (dpa) - Die Kölner Haie haben mit einem Sieg im rheinischen Derby gegen die Düsseldorfer EG den schwachen Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga vergessen gemacht. Die Haie drehten mit viel Leidenschaft beim 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) die Partie gegen den bislang stark auftrumpfenden Erzrivalen.

Der Großteil der 17.129 Zuschauer war begeistert, als Jason Bast (40. Minute), Kevin Gagné (48.), Jakub Kindl (51.) und Sebastian Uvira (59.) im letzten Drittel den Sieg sicherstellten. Die DEG, die zuvor in zehn von elf Spielen gepunktet hatte, war zwei Tage nach der 4:0-Gala gegen die Eisbären Berlin durch Chad Nehring (30.) in Führung gegangen.

Individuelle Düsseldorfer Fehler und ein starker Haie-Keeper Hannibal Weitzmann in seinem ersten Derby überhaupt verhinderten aber den Sieg für die DEG, die in der Vorsaison drei von vier Derbys gewonnen hatten. Beide Clubs galten vor der Saison eigentlich als Mitfavoriten. Dem wurde bislang aber nur die DEG gerecht. Die Haie mit ihrem neuen Trainer Mike Stewart waren schlecht in die Saison gestartet, haben nach dem dritten Sieg in Serie nun aber wieder Anschluss an die Playoff-Ränge.

Zeitgleich rang Tabellenführer EHC Red Bull München die Krefeld Pinguine mit 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) nieder. Die Nationalspieler Frank Mauer (22.) und Yannic Seidenberg (37.) trafen für den Vizemeister, der am vergangenen Donnerstag beim 1:5 gegen Straubing die erste Saisonniederlage nach dem Startrekord von elf Siegen jeweils nach regulärer Spielzeit kassiert hatte. Chad Costellos Treffer zur Krefelder Führung (19.) war für die Pinguine zu wenig.

