Obst, Buchstabenbrot und Zahlenkeksen soll der Schulstart extra lecker werden. Foto: Mareike Winter/www.biskuitwerkstatt.de

Mareike Winter

Die Schule geht wieder los. Für so manches Kind vielleicht zum ersten Mal. Mit bunten Brotboxen wird der Start in oder zurück in den Schulalltag lecker.

Berlin (dpa/tmn) - Bei uns zu Hause bin ich die Brotdosenverantwortliche. Jeden Morgen packe ich etwas zum Frühstück oder auch mal zum Mittag zusammen und liebe es, abwechslungsreiche und bunte Boxen zu packen. Zu besonderen Anlässen oder Gelegenheiten denke ich mir schon auch mal Themenboxen aus, so wie diese "Back to school" Box. Mit lustigen Zahlenkeksen und Buchstabenbroten macht sie den Schulstart extra lecker. Zutaten für die Brotbox: 2 Salatblätter, 1 größeres Stück grüne Gurke, ca. 10 Salzbrezeln, 1 Stück Emmentaler oder anderen halbfesten Schnittkäse in Plätzchengröße, 2 Schaschlikspieße, 16 kernlose, grüne Weintrauben, 2 Erdbeeren, 2 Zuckeraugen, etwas weiße Schokolade, 4 Scheiben Brot, Frischkäse; Ausstecher Buchstaben, Ausstecher Zahlen, Kleine Spieße Teig für die kleinen Butterkekse (etwa ein Blech): 75 g Mehl 1 Messerspitze Backpulver 25 g Zucker 50 g weiche Butter etwas Mehl zum Ausrollen Nudelholz Backpapier Zubereitung des Teiges: 1. Die Zutaten in eine Rührschüssel geben und alles zu einem glatten Teig vermengen. 2. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und ca. 30 Minuten im Kühlschrank kühlen lassen. 3. Den Backofen auf 175°C Umluft vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. 4. Etwas Mehl auf die Arbeitsplatte geben, den Teig ausrollen und Buchstaben ausstechen. Die ausgestochenen Plätzchen auf das vorbereitete Backblech geben. 5. Teig immer wieder ausrollen und ausstechen. 6. Die Plätzchen 8-10 Minuten (je nach Größe) im vorgeheizten Backofen backen. 7. Plätzchen auskühlen lassen. Für die Brotbox: 1. Das Gurkenstück waschen und zackig einschneiden, damit eine Krone entsteht. 2. Aus den Brotscheiben Zahlen ausstechen, mit Frischkäse bestreichen und mit den Piekern zu Zahlentürmen zusammenstapeln. 3. Salatblätter in die Box legen und die Zahlenbrote daraufstellen. 4. Die Weintrauben auf die Spieße schieben und je mit einer Erdbeere abschließen. 5. Die weiße Schokolade etwas erwärmen und an die Erdbeeren je zwei Zuckeraugen befestigen. 6. Aus dem Stück Käse nach Wunsch ein kleines Herz, Buchstaben oder Zahlen ausstechen. 7. Alles in der Brotbox arrangieren. Mehr unter https://www.biskuitwerkstatt.de/ Biskuitwerkstatt

Schlagwörter zum Thema: Deutschland | Essen & Trinken | Ernährung |