Es begann der Alltag in der neuen DRK-Tagespflege am Seehäuser Umfluter. Davor stand die Schlüsselübergabe auf dem Plan.

Seehausen l So professionell und rekordverdächtig schnell der rund 900.000 Euro teure Bau der neuen Tagespflege mit angegliederter Sozialstation auf dem Gelände der ehemaligen Seehäuser Konservenfabrik seit der Grundsteinlegung im August 2018 auch über die Bühne ging, so aufgeregt waren am Dienstag bei der Einweihung der Einrichtung am Umfluter doch einige der Protagonisten.

Aufgeregt war die künftige Leiterin der Betreuungsstelle, Mandy Duske, die sich auf ihren neuen Arbeitsplatz freut und den Baubeteiligten gleichermaßen dankte wie ihren Mitarbeitern und der Familie für deren Engagement in den vergangenen Tagen und Wochen. Aber ebenso Karl-Heinz Ziebarth, der für die Seehäuser Grundstücksverwaltungsgesellschaft und damit für seine Geschäftspartner die Leitung des Projektes übernommen hatte und dem auf der Zielgerade ganz im Gegensatz zu seiner sonst üblichen Souveränität dann doch etwas die Stimme zitterte.

Grund zur Aufregung war indes höchstens im positiven Sinn angesagt. Denn der DRK-Verband „Östliche Altmark“, der das Objekt mit der Fertigstellung am Dienstag endgültig übernahm, ist mit dem zweckmäßigen Wohlfühlobjekt sowohl im Sinn der künftigen Tagesgäste als auch für die Mitarbeiter sehr zufrieden, wie nicht nur Vorstandsmitglied Thomas Legde bei der Schlüsselübergabe betonte.

Bilder Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth überraschte Mandy Duske (links) und ihre Teamleiter Sandy Schulz wie viele Gäste mit einem Geschenk....



Nach der offiziellen Schlüsselübergabe konnten die Gäste aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft das Haus besichtigen und sich einen Happen vom Buffet...



Bis zu 16 Männer und Frauen können künftig vor Ort von 8 bis 16 Uhr betreut werden. Der Tagesablauf sichert ab, dass die Patienten nicht aufbewahrt, sondern gefördert und gefordert werden, um noch möglichst lange Zuhause wohnen zu können, die Belastung für die Angehörigen aber trotzdem in einem Rahmen zu halten, der zu stemmen ist.