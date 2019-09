Die Stendaler Polizei sucht nach Zeugen, die helfen können, einen unbekannten Täter zu identifizieren.

Stendal (vs) l Am Nachmittag des 17. August verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zur Wohnung einer jungen Frau in der Stadtseeallee. Dort griff er sie an und vergewaltigte sie, die Polizei sucht nun über ein Phantombild (unten verlinkt) nach ihm.

Sein Opfer beschreibt sein äußeres zur Tatzeit folgendermaßen: geschätztes Alter 18 bis 25 Jahre, etwa 1,60 Meter groß, dünner Körperbau. Schwarze Haare, an den Seiten kurz geschoren, oben etwas länger und glatt nach hinten gekämmt. Um den Mund trug er einen kurzen, dünnen Bart, der Rest war glatt rasiert.

Er hatte dunkelbraune Augen und trug einen kleinen, grauen Ohrring in einer Seite. Bei seinem Angriff war der Mann in ein hellgraues T-Shirt mit V-Ausschnitt, eine hellblaue lange Hose (keine Jeans) und dunkelgrüne Turnschuhe gekleidet.

Bilder Phantombild des Täters. Sein Opfer beschrieb ihn als etwa 1,60 m groß und zwischen 18-25 Jahre alt. Foto: Polizeirevier Stendal



Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Wer Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Stendal unter der Telefonnummer 03931/685 291 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.