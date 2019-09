Nach der Körperverletzung im Schönebecker Musikzelt am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Nachdem ein Unbekannter einem 25-Jährigen im Schönebecker Musikzelt ins Gesicht geschlagen hat, ermittelt die Polizei.

Schönebeck (vs) l Zu einer Körperverletzung kam es am frühen Sonntagmorgen im Schönebecker Industriepark West. Nach einer verbalen Auseinandersetzung im Musikzelt schlug ein Unbekannter aus einer Gruppe von Personen mit Migrationshintergrund dem 25-jährigen Geschädigten aus Syrien mit der Faust in das Gesicht.

Im Anschluss begab sich die Gruppe um den Täter zum Parkplatz vor dem Musikzelt und verschwand in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt durch den Faustschlag eine leichte Verletzung an der Lippe, eine medizinische Versorgung lehnte er aber ab. Die Polizei ermittelt.