Trotz Saisonabbruch in der Regionalliga Nordost bleiben die FCM-Talente Nico Mai und Julian Weigel weiter bei Germania Halberstadt.

Magdeburg l Die gesamte sportliche Führungsriege des 1. FC Magdeburg schaute sich vor gut zweieinhalb Wochen an, wie Nico Mai mit einem Krampf bereits nach 78 Minuten ausgewechselt werden musste. Kein Wunder: Das Talent des Drittligisten, genauso wie Julian Weigel in der Winterpause an den Regionalliga-Vertreter Germania Halberstadt ausgeliehen, sammelte in der ersten Saisonhälfte auch kaum Spielpraxis. Der 3:0-Testspielsieg der Halberstädter bei der U19 des FCM vor den Augen von Sportchef Otmar Schork, Coach Christian Titz und den Co-Trainern sollte erst der Startschuss für viele weitere Einsätze in der Rückrunde sein.



Doch seit dem vergangenen Wochenende hat sich das endgültig erledigt. Die Nordost-Regionalligisten sprachen sich für den Abbruch der Saison aus. „Wir bedauern das sehr“, sagt Schork: „Durch die Ausleihe an Germania Halberstadt wollten wir den Spielern Nico Mai und Julian Weigel Wettkampfpraxis ermöglichen, was nun leider nicht mehr funktioniert.“



Keine neuen Optionen für Abstiegskampf

Der Sportchef befand sich in den vergangenen Tagen im Austausch mit Germania. Und es ging auch darum, die Spieler eventuell vorzeitig zurückzuholen. Immerhin hätten die Youngster dem Drittligisten auch in den verbleibenden neun Spielen im Abstiegskampf helfen können. Und sei es nur, um dem Trainerstab mehr Optionen zur Erfüllung der U-23-Regel zur Verfügung zu stellen. Dahingehend hatte der FCM zuletzt einige Schwierigkeiten, musste teilweise auf den A-Jugendlichen Tom Weiß zurückgreifen.



Doch: Mai und Weigel werden erst im Sommer zurückkehren. „Aufgrund der geltenden Regularien werden sie bis Ende Juni in Halberstadt verbleiben und dort, wenn möglich, noch einige Testspiele absolvieren“, berichtet Schork.



Das können der 20-jährige Linksverteidiger und der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler zwar aktuell – sie kamen auch in weiteren Tests der Halberstädter gegen die U19 von RB Leipzig (0:1) und Regionalliga-Konkurrent ZFC Meuselwitz (1:2) zum Einsatz. Doch die erhoffte Wettkampfpraxis können Mai und Weigel bis zum Sommer durch solche Duelle auch nicht wirklich sammeln.