Die blinde Anwältin Romy Heiland (Christina Athenstädt) wird von ihrem Vater (Rüdiger Kuhlbrodt) in einem Fall unterstützt. Foto: ARD/Reiner Bajo/dpa

ARD/Reiner Bajo

"Die Heiland" und "In aller Freundschaft" und dann lange nichts: Die meisten TV-Zuschauer hatten am Dienstag in der Prime Time Lust auf einen Serienabend im Ersten.

Berlin (dpa) - Die ARD-Dienstagsserien haben ein weiteres Mal die Konkurrenz auf Abstand gehalten. Das Format "Die Heiland - Wir sind Anwalt" mit Christina Athenstädt erreichte im Ersten ab 20.15 Uhr 4,64 Millionen (14,9 Prozent). Danach stieg die Zuschauerzahl noch einmal an: Bei der Klinikserie "In aller Freundschaft" waren 4,78 Millionen (15,4 Prozent) dabei. Die ZDF-Doku "Der Unverantwortliche - Trump und die Corona-Krise" versammelte 2,75 Millionen (8,9 Prozent) am Bildschirm. Den Krimi "Stralsund - Doppelkopf" auf ZDFneo sahen 1,97 Millionen (6,3 Prozent). Die Musiksendung "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" auf Vox schalteten 1,94 Millionen (6,4 Prozent) ein. Für die RTL-Serie "Nachtschwestern" konnten sich 1,71 Millionen (5,5 Prozent) erwärmenn. Die ProSieben-Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" wollten 1,67 Millionen (5,7 Prozent) sehen. Mit der US-Krimiserie "Navy CIS" auf Sat.1 verbrachten 1,63 Millionen (5,3 Prozent) den Abend. Die RTLzwei-Doku "Abgestempelt!? Hans Sarpei will's wissen" erreichte 510.000 Zuschauer (1,6 Prozent).

Schlagwörter zum Thema: Einschaltquoten | Medien | Deutschland |