Seit 2014 gehörte die Serie "Dr. Klein" fest zum ZDF-Programm. Jetzt schließt die Stuttgarter Kinderstation ihre Pforten.

Mainz (dpa) - Aus für "Dr. Klein" - ChrisTine Urspruch (48) ist nur noch in der laufenden, fünften Staffel zu sehen. Danach wird es keine neuen Folgen der Krankenhausserie geben, die samstags um 19.25 Uhr im Zweiten läuft. Das gab das ZDF am Montagabend in Mainz bekannt.

Der Sender bedankte sich bei Hauptdarstellerin Urspruch und dem gesamten Produktionsteam: "Gemeinsam ist eine besondere, ebenso berührende wie witzige Familienserie entstanden, auf die wir sehr stolz sind", so Vize-Programmdirektorin Heike Hempel.

Nach der letzten neuen Folge wiederholt das Zweite ab dem 13. April alte Episoden. Die Serie über den aufreibenden Alltag an einer Stuttgarter Kinderstation war im Oktober 2014 angelaufen.